ATP-Turnier : Zverev lässt in München die Muskeln spielen

Zverev lässt in München die Muskeln spielen

Hat in München das Viertelfinale erreicht: Alexander Zverev in Aktion. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Die erste von vier Aufgaben bis zum dritten Turniersieg in München löst Alexander Zverev erfolgreich. Der Problem-Ellbogen bremst den Favoriten nicht. Ein Herausforderer bringt sich aber in Stellung.

Im Muskel-Shirt hat Alexander Zverev bei strahlendem Sonnenschein den Grundstein zum anvisierten dritten Turniersieg in München gelegt.

Deutschlands bester Tennisspieler besiegte in seiner Auftaktpartie beim traditionsreichen ATP-Sandplatzevent den Litauer Ricardas Berankis nach kleineren Problemen im zweiten Satz mit 6:2, 6:4 - und ging gleich danach nochmal zum Trainieren.

„Ich habe in den letzten Wochen wenig Tennis gespielt. Ich muss mich steigern in den nächsten Runden“, bemerkte Zverev selbstkritisch. Darum die anschließende Übungseinheit. „Ich hatte nicht viel Rhythmus im Match“, begründete Zverev. 2017 und 2018 konnte er die BMW Open gewinnen. Und „natürlich“ sei der dritte Titel sein erklärtes Ziel: „Schließlich bin ich hier an eins gesetzt.“ Zverevs nächster, gleichfalls schlagbarer Gegner ist ein Qualifikant, entweder Ilja Iwaschka aus Weißrussland oder der Amerikaner Mackenzie McDonald.