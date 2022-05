French Open : Zverev erreicht Viertelfinale in Paris

Zverev erreicht Viertelfinale in Paris

Steht in Paris im Viertelfinale: Alexander Zverev. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Paris Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris das Viertelfinale erreicht.

Der Tennis-Olympiasieger gewann gegen den spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles mit 7:6 (13:11), 7:5, 6:3, zeigte dabei aber eine insgesamt schwache Leistung. Zverev (25) wird sich deutlich steigern müssen, will er im Stade Roland Garros in diesem Jahr tatsächlich um den Titelgewinn mitspielen.

Im Kampf um den Halbfinaleinzug könnte die deutsche Nummer eins am Dienstag auf Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz treffen, der am Sonntagabend in seinem Viertelfinale noch gegen den Russen Karen Chatschanow auf den Platz musste.