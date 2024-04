Tennis Zverev enttäuscht im Madrid-Achtelfinale - Struff knapp raus

„Das ist enttäuschend für mich, weil es in Madrid ist. Das ist ein Turnier, das ich unfassbar gerne habe und wo ich das Gefühl habe, dass ich immer gewinnen kann“, sagte Zverev beim Pay-TV-Sender Sky über seinen Auftritt. Konkrete Gründe für sein Aus konnte der Weltranglisten-Fünfte kurz nach dem Match keine nennen: „Es ist für mich verwirrend, wenn ich den Ball so auf dem Schläger habe wie hier, dass ich dann 3:6, 4:6 verliere.“ Er habe hart und sicher aufgeschlagen und sich „trotzdem ein bisschen chancenlos auf dem Platz“ gefühlt, haderte der Deutsche: „Das habe ich lange nicht gehabt in meiner Tenniskarriere.“