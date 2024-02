Tennis Zverev beim Davis Cup? Noch kein Gespräch mit Kohlmann

Der Deutsche Tennis Bund will sich in diesem Jahr nicht für die Austragung von Gruppenspielen im Davis Cup bewerben. „Wir haben im Endeffekt keine Halle gefunden. Die Kurzfristigkeit ist das große Problem bei dem Thema“, sagte der DTB-Präsident Dietloff von Arnim der Deutschen Presse-Agentur in Tatabanya. „Die zweite Hürde wäre dann die finanzielle, aber wir sind nicht so weit gekommen.“