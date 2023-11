Tennis Zverev bei ATP-Finals in Gruppenphase gegen Alcaraz

In der anderen Vorrunden-Gruppe treffen der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner und der von Boris Becker trainierte Holger Rune aufeinander. Topfavorit Djokovic trifft am Sonntag (21.00 Uhr) in seinem ersten Spiel auf Rune. Beide standen sich zuletzt im Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Paris gegenüber. Djokovic setzte sich Anfang des Monats in drei Sätzen durch.