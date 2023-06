Tennis Zverev als Altmaier-„Fan“: Hoffen auf deutsches Paris-Duell

„Ich bin heute ein Riesen-Daniel-Altmaier-Fan gewesen und werde auch in zwei Tagen ein Riesen-Daniel-Altmaier-Fan sein - und dann hoffentlich am nächsten Montag nicht mehr“, sagte Zverev augenzwinkernd kurz vor Mitternacht nach seinem eigenen Drittrunden-Einzug beim Sandplatzklassiker in Paris.