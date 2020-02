3. Liga : Zeichen gegen Rassismus: Fans in Münster zeigen Zivilcourage

Münster Zum wiederholten Mal gab es einen rassistischen Vorfall im Fußball. Doch beim Drittliga-Spiel zwischen Münster und Würzburg reagierten Fans und der Verein umgehend. Dieses Beispiel könnte Schule machen.

Dank dieser solidarischen Aktion empfand Kwadwo nach eigener Aussage bei aller Wut „auch schon fast eine Genugtuung“. „Das hat mir geholfen, da noch ruhiger zu bleiben“, sagte er im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF am Tag nach dem Vorfall. „Die Fans haben da schon einiges an Arbeit geleistet, dafür bin ich dankbar. Wenn sowas passiert, dass man dann im Verbund sowas im Keim erstickt und solchen Leuten keine Chance lässt.“

Schon vor seinem Auftritt im ZDF hatte sich Kwadwo in einer ausführlichen Stellungnahme zu Wort gemeldet und das Verhalten der Fans in einem Beitrag bei Instagram gelobt: „Eure Reaktion ist vorbildlich - Ihr könnt Euch gar nicht denken, was diese mir und auch allen anderen farbigen Spielern bedeutet.“ Am Ende seines Eintrags schrieb er zudem: „Danke für Eure Menschlichkeit.“