Skispringen : „Yes!“: Eisenbichler genießt zweiten Platz am Holmenkollen

Oslo Markus Eisenbichler schafft es in Oslo aufs Podest. Der Bayer freut sich, auch wenn er eine Führung nach einem Durchgang vergibt. Im Kampf um Gelb baut Kobayashi sein Polster auf Karl Geiger aus.

Markus Eisenbichler schickte eine Kusshand in die TV-Kamera, dann rief er lautstark „Yes!“. Seinen zweiten Platz am berühmten Holmenkollen von Oslo bejubelte der deutsche Skispringer freudig und emotional.

Kobayashi verteidigt Gelbes Trikot

Geiger landete erneut knapp hinter seinem Dauerrivalen Ryoyu Kobayashi aus Japan, der sein Gelbes Trikot als Sechster verteidigte. Für den 29 Jahre alten Allgäuer war es nach einem durchwachsenen Mixed am Freitag trotzdem ein gutes Springen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Wettkampf. Das waren die zwei besten Sprünge, die ich hier gezeigt habe“, sagte Geiger. Vor dem Ende der Raw-Air-Tour am Sonntag sind Geiger und Eisenbichler als Dritter und Vierter in Position. In Führung liegt der Österreicher Stefan Kraft vor Kobayashi.