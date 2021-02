Alpine-Ski-Weltmeisterschaft : WM-Schneechaos in Cortina: Zwei Rennen verschoben

Cortina d'Ampezzo Nach der Absage der Damen-Kombination kann bei der Ski-WM auch der Super-G der Herren am Dienstag nicht stattfinden. Die Folgen der heftigen Schneefälle wirbeln das Programm durcheinander.

Massen an Neuschnee haben gleich an den ersten Tagen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Italien das Programm durcheinander gewirbelt. Nachdem es die Nacht über geschneit hatte, wurde die Kombination der Damen am Montagmorgen abgesagt. Am Abend folgte dann die Entscheidung, auch den für Dienstag geplanten Super-G der Herren um zwei Tage auf Donnerstag zu verschieben. „Ich komme wirklich schon lange her und habe noch nie so viel Schnee erlebt“, sagte Alpinchef Wolfgang Maier vom Deutschen Skiverband.