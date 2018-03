Witthöft gewinnt in Miami deutsches Duell gegen Maria

Carina Witthöft hat durch einen Sieg im deutschen Tennis-Vergleich gegen Tatjana Maria die zweite Runde beim Turnier in Miami erreicht. Die Hamburgerin gewann das Duell der beiden Fed-Cup-Spielerinnen 6:3, 6:4.

Witthöft trifft nun wieder auf eine deutsche Spielerin, nächste Gegnerin ist die an Nummer zwölf gesetzte Julia Görges, die in der ersten Runde ein Freilos hatte. Das Hartplatz-Turnier ist mit fast acht Millionen Dollar dotiert.

Zuvor war Mona Barthel bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27-Jährige verlor gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:7 (5:7), 3:6. Für die Weltranglisten-65. aus Neumünster war es die erste Niederlage gegen die Weltranglisten-47. im vierten Duell.

In der Herren-Konkurrenz scheiterte Jan-Lennard Struff in der ersten Runde am schwedischen Talent Mikael Ymer. Der deutsche Davis-Cup-Spieler unterlag 6:3, 5:7, 1:6 gegen den 19-Jährigen, der als Nummer 407 der Weltrangliste dank einer Wildcard dabei ist.

FOTO: Mario Houben