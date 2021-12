TV-Phänomen : Wintersport lockt stundenlang Millionen vor Bildschirm

Mainz Sport auf Eis und Schnee hat für viele deutsche TV-Zuschauer eine besondere Faszination. Stundenlang sitzen Millionen Menschen vor dem Fernseher und schauen Wintersport-Übertragungen.

Wie viel zeigen die Sender?

Wann läuft das Wintersport-Programm?

Das Erste und das Zweite senden in der Regel samstags und sonntags vom frühen Vormittag bis in den späten Nachmittag. Gibt es Biathlon oder Ski alpin, übertragen sie auch schon während der Woche. An diesem Samstag beginnt das Erste um 10.03 Uhr mit dem Rodel-Weltcup in Yanqing. Das Zweite startet am Freitag in einer Woche um 15.05 Uhr mit dem Weltcup der Nordischen Kombination in Ruka.