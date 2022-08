US Open : Williams spürt keine Vorfreude auf Abschied - „Hasse es“

US Open

Haben eine Wildcard für das Doppel bei den US Open: Serena Williams (l) und ihre Schwester Venus. Foto: Lionel Cironneau/AP/dpa

New York Bei den anstehenden US Open sind zunächst alle Augen auf Serena Williams gerichtet. Für die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin aus den USA schließt sich bei ihrem Abschied ein Kreis.

Es wird das emotionale Highlight der diesjährigen US Open, doch Serena Williams fürchtet sich vor dem Moment, wenn die Zeit zum Abschied unwiderruflich gekommen ist.

„Bei diesem Thema gibt es bei mir keine Freude, ich fühle große Schmerzen“, sagte die US-Amerikanerin: „Es ist das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann. Ich hasse es. Ich hasse es, am Scheideweg zu stehen.“

Für ihren wohl letzten Auftritt wählte die 40-Jährige die US Open, wo sie 1999 den ersten von insgesamt 23 Grand-Slam-Titeln gewann. Das heimische Publikum wird ihr einen unvergesslichen Abschied bescheren, vielleicht schon in ihrem Auftaktmatch in der Nacht zu Dienstag (1.00 Uhr MESZ/Eurosport) gegen Danka Kovinic aus Montenegro. Night Session, fast 24.000 Zuschauer im Arthur Ashe Stadium - alle Augen sind auf Williams gerichtet. Genau wie später im Doppel mit Schwester Venus, dafür gab es eine Wildcard vom Veranstalter.