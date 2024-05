Eishockey-WM Wieder wartet die Schweiz im Viertelfinale auf das DEB-Team

Auch wenn es für die Franzosen um nichts mehr ging, war das Team von Trainer Philippe Bozon in Spiellaune. In einem wilden Mitteldurchgang gingen die Franzosen jeweils durch den langjährigen DEL-Stürmer Anthony Rech (21.) und Sacha Treille (27.) in Führung. Kälble mit seinem dritten Treffer in Ostrava (26.) und Stachowiak (32.) glichen aus. „Nach einer halben Stunde haben wir das Spiel kontrolliert“, erkläre Coach Kreis.