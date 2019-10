Niederlage gegen Mainz : Wieder Handspiel-Debatte: Köln hadert mit dem Schiedsrichter

Mainz Trainer Achim Beierlorzer fand es einfach nur „beschissen“: Nach dem 1:3 des 1. FC Köln im Kellerduell beim FSV Mainz 05 war der Ärger der Rheinländer über einen nicht gegebenen Handelfmeter von Schiedsrichter Frank Willenborg mindestens genauso groß wie der Frust über die Niederlage.

„Wenn das kein Elfmeter ist, habe ich die Regelschulung nicht verstanden. Das ist für mich unfassbar“, echauffierte sich auch Sportdirektor Armin Veh nach dem Abpfiff. „Wenn der Schiedsrichter es nicht sieht und es keinen Videobeweis gibt - okay. Aber wenn man sich die Szene am TV anschaut und dann sagt, es war kein Elfmeter - dann weiß ich nicht mehr. Da hätte das Spiel eine Wende nehmen können.“

Was war passiert? Beim Stand von 1:2 aus Sicht der Kölner flankte Kingsley Schindler in der 63. Minute den Ball, der FSV-Abwehrspieler Moussa Niakhaté im eigenen Strafraum deutlich sichtbar an den abgespreizten Unterarm prallte.