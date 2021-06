WM in Riga : „Wichtig, dass wir mehr wollen“: Eishockey-Märchen wie 2010?

Riga Mit dem Einzug ins WM-Viertelfinale hat das deutsche Eishockey-Team noch lange nicht genug. Ein Prestigesieg gegen die Schweiz soll den Weg für einen weiteren Überraschungserfolg ebnen.

Große Töne, die im DEB-Lager hoffen lassen, wie 2010 unterschätzt zu werden. „Das ist okay. Was die denken, ist denen überlassen. Wir nehmen unsere Rolle so an, wie sie ist“, sagte Torhüter Mathias Niederberger vor dem Training am Mittwoch. Künast erwiderte: „Wir sagen, es wird ein Spiel auf Augenhöhe - und so wird es dann auch sein.“ Das Ballyhoo sorgt auch für breites internationales Interesse. Die Medienanfragen zum deutschen Training am Mittwoch häuften sich.