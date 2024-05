Radsport Wettlauf um das Tour-Spektakel

Doch statt einen Vorgeschmack auf das Radsport-Highlight des Jahres zu bekommen, gehen die vier auserkorenen Hauptdarsteller gezwungenermaßen unterschiedliche Wege. Auslöser dafür ist jener brachiale Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt am 4. April, in den neben Vingegaard auch Remco Evenepoel und Primoz Roglic verwickelt waren. Die Letztgenannten stehen bei der Dauphiné am Start, während Vingegaard noch nicht so weit ist. Er trainiert auf Mallorca und in den Alpen. Und Tadej Pogacar legt nach seinem Triumph beim Giro d'Italia in seiner Wahlheimat Monaco die Füße hoch.