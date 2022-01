Biathlon : Weltcup in Oberhof mit Hürden - Kirchner bleibt Optimist

Oberhof Mit einem Tag Verspätung beginnt am Freitag in Oberhof der Weltcup der Biathleten. Nur noch ein Monat bleibt bis zu den Olympischen Spielen. Zu tun gibt es für das Team von Bundestrainer Mark Kirchner noch viel.

„Man konnte schon Tränen in die Augen bekommen“

Als Kirchner in seiner Thüringer Heimat beim Training ankam, hatte es endlich wieder geschneit. Acht Tage mit Temperaturen von teilweise mehr als zehn Grad, warmer Wind und viel zu viel Regen hatten die zu den Weihnachtsfeiertagen schon gut präparierte Strecke am Rennsteig komplett zerstört. Mit einem Kraftakt sorgten die Helfer dafür, dass wieder an Wettkämpfe zu denken ist. Der Sprint der Männer zum Auftakt musste bereits von Donnerstag auf Freitag vorsorglich verschoben werden. Es soll die einzige terminliche Änderung bis einschließlich Sonntag bleiben.

Aktuell ist kein deutscher Athlet vorne mit dabei

In der Vorsaison hatte die 27 Jahre alte Preuß Laufen und Schießen noch am besten vereint, war so Dritte im Gesamtweltcup geworden. Nachdem die Bayerin im Dezember in Frankreich umgeknickt war, ist sie beim ersten von zwei Heimspielen noch nicht wieder in fit. Ob die Ex-Weltmeisterin in der kommenden Woche in Ruhpolding starten kann, blieb zunächst offen. Die Situation sei „sehr, sehr ärgerlich und unglücklich“, sagte Kirchner, ließ sich aber auch davon nicht stressen: „Es ist genügend Zeit, um mit entsprechendem Training bis Peking zurückzukommen. Man muss immer optimistisch bleiben.“