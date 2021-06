French Open : Weiter Diskussionen um Tennis-Star Osaka

Paris Der zweite Tag bei den French Open hatte es in sich. Das Comeback von Federer, der Rückzug von Osaka und die erste Night Session. Doch auch der dritte Tag im Stade Roland Garros verspricht einiges.

DREI DEUTSCHE IM EINSATZ: Zum Abschluss der ersten Runde sind am Dienstag drei deutsche Tennisprofis am Start. Vor allem Andrea Petkovic steht im Fokus. Verliert die Darmstädterin gegen die an Nummer 18 gesetzte Tschechin Karolina Muchova, steht erstmals seit mehr als 60 Jahren keine deutsche Spielerin in Paris in der zweiten Runde. Bei den Herren wollen nach Alexander Zverev und Dominik Koepfer auch Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber ihren Auftakt gewinnen. Struff bekommt es mit dem starken Russen Andrei Rubljow zu tun, Kohlschreiber spielt im Oldie-Duell gegen Fernando Verdasco aus Spanien.