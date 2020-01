Winter-Transferperiode : Wechsel-Fieber: Bundesliga bessert für Rekordsumme nach

Düsseldorf Nie zuvor gab die Fußball-Bundesliga im Winter für neue Spieler so viel Geld aus wie diesmal. Mehr als 190 Millionen Euro investierten die Clubs. Absolute Spitze ist Hertha BSC dank der Windhorst-Millionen. Die größten Coups aber landete ein anderer Club.

In den letzten Stunden der Wintertransfer-Periode ging es noch einmal turbulent zu. Borussia Dortmund rundete mit der Verpflichtung von Nationalspieler Emre Can seinen erlesenen Kader ab.

Am Abend machte auch Bayer Leverkusen die Verpflichtung von Innenverteidiger Edmond Tapsoba vom portugiesischen Club Vitoria Guimaraes perfekt. Für den 20 Jahre alten Nationalspieler aus Burkina Faso zahlen die Rheinländer geschätzte 18 Millionen Euro. Dafür verlieh Bayer Defensiv-Allrounder Panagiotis Retsos bis zum Saisonende an Sheffield United.

Vor allem bei den Sachsen herrschte am letzten Tag der Wechselfrist Alarm. In Stefan Ilsanker (zu Eintracht Frankfurt) gab Leipzig einen weiteren Profi ab - bereits den sechsten in diesem Winter. Dafür wurde in Linksverteidiger Angelino noch ein spanischer Nationalspieler bis zum Saisonende von Manchester City ausgeliehen. Spitze unter den Bundesligisten bei den Ausgaben ist aber nicht der BVB oder Leipzig, das auch noch Dani Olmo von Dinamo Zagreb (20 Millionen Euro) geholt hatte. Den Titel des Winterwechsel-Meisters sicherten sich dieses Mal unangefochten die Berliner mit dem umtriebigen Trainer Jürgen Klinsmann, der den Kader umkrempelte.