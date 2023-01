NBA : Wagner-Brüder sorgen mit Magic für Überraschung gegen 76ers

Philadelphia Die Orlando Magic werden unerwartet zum Stolperstein für die zuletzt so starken Philadelphia 76ers. Die Los Angeles Lakers erleben den nächsten Rückschlag. Luka Doncic dagegen ist zurück und zaubert.

Die Orlando Magic um die deutschen Brüder Franz und Moritz Wagner haben in der NBA für den nächsten Überraschungssieg gesorgt. Trotz zwischenzeitlich 21 Punkten Rückstand holte die Mannschaft noch ein 119:109 gegen die Philadelphia 76ers, die zuvor sieben Spiele in Serie gewonnen hatten und zu den besten Basketballteams der Liga zählen. Durch die Niederlage rutschten die 76ers von Rang zwei auf Rang drei der Eastern Conference.

Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder musste mit den Los Angeles Lakers dagegen den nächsten Rückschlag einstecken. Ohne den angeschlagenen LeBron James und den geschonten Anthony Davis verlor der strauchelnde NBA-Rekordmeister 104:121 bei den Brooklyn Nets, die weiter ohne Kevin Durant auskommen müssen. Nach zwischenzeitlich 19 Punkten Rückstand gingen die Lakers im dritten Viertel in Führung, brachen dann aber völlig auseinander und waren am Ende chancenlos.

Schröder kam auf zehn Punkte und traf nur 2 seiner 15 Versuche aus dem Spiel heraus. Bester Werfer der Partie war Kyrie Irving mit 26 Punkten für die Nets. Ob James den Lakers in der Nacht zu Mittwoch gegen die New York Knicks wieder zur Verfügung steht und seine Jagd auf den Punkte-Rekord in der NBA fortsetzen kann, sollte sich nach Angaben von Trainer Darvin Ham erst im Laufe des Tages klären. Der Star habe einen „beträchtlichen Schmerz“ im linken Fuß.