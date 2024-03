Basketball Wagner-Brüder gewinnen deutsches NBA-Duell gegen Schröder

Mit 109:99 (48:42) entschieden die Dallas Mavericks das Duell gegen die Golden State Warriors und damit einen direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze für sich. Superstar Luka Doncic erzielte 21 Punkte, verpasste es aber, zum achten Mal nacheinander ein Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Kategorien, aufzulegen. Doncic musste die Partie aufgrund einer Oberschenkelverletzung vorzeitig beenden. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber blieb in nur acht Minuten auf dem Parkett ohne Punkte.