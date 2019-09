Doping-Manipulations-Verdacht : WADA: Exekutivkomitee diskutiert über Russlands RUSADA

Der Sitz der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA in Moskau. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP.

Tokio Das Exekutivkomitee der Welt-Anti-Doping-Agentur wird am heutigen Montag in Tokio über den Verdacht gegen Russland, Doping-Dateien aus dem Moskauer Analyselabor, manipuliert zu haben, beraten.

Wenn sich der Fälschungsvorwurf erhärten sollte, droht der RUSADA eine erneute Suspendierung. Nach einer dreijährigen Sperre hatte die WADA den Bann am 20. September 2018 aufgehoben - mit der Auflage, dass Russland die Doping-Daten und -Proben aus den Jahren 2012 bis 2015 an die WADA übergibt. Dies ist nach einigem zögern geschehen. Die Daten können Auskunft über die wahre Dimension des Doping-Skandals in Russland geben.