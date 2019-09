Schulterschmerzen : Vorjahressieger Djokovic gibt bei US Open verletzt auf

Novak Djokovic hatte Schmerzen in der Schulter. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP.

New York Titelverteidiger Novak Djokovic ist bei den US Open im Achtelfinale ausgeschieden. Der Serbe musste in New York während der Partie gegen den Schweizer Tennis-Profi Stan Wawrinka beim Stand von 4:6, 5:7, 1:2 wegen einer Verletzung aufgeben.

