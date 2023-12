Ski alpin Vor Ski-Klassiker: Dreßen optimistisch, Sander angeschlagen

Deutschlands Abfahrer gehen mit völlig unterschiedlichen Gefühlen in den ersten Klassiker der neuen Alpin-Saison. Der frühere Vize-Weltmeister Andreas Sander räumte vor der Abfahrt von Gröden am Samstag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport) ein, dass ein heftiger Trainingssturz Spuren hinterlassen habe. „Ich bin zwar schmerzfrei“, sagte der 34-Jährige. Er sei in seinen Bewegungen aber eingeschränkt. „Mal durchchecken lassen, was der Körper wirklich so davongetragen hat.“