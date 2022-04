Deutsche Eishockey Liga : Vor dem zweiten Finale: Eisbären Berlin setzen auf Ruhetag

Ein wichtiger Tag zum Erholen: Die Berliner Eisbären wollen am Samstag neue Kraft tanken. Foto: Christophe Gateau/dpa

Berlin- Den Start ins Finale hatte man sich anders vorgestellt. Nun wollen die Eisbären neue Kraft tanken mit einem Ruhetag. Kann so das zweite Finale gelingen?

„Jetzt haben wir einen Tag, um uns zu erholen, und der wird ganz wichtig“, sagte der Kanadier nach dem 3:4 gegen den EHC Red Bull München am Freitagabend. Regeneration haben die Hauptstädter bitter nötig, bevor sie am Sonntag zum zweiten Spiel der Best-of-Five-Serie in München antreten werden (15.15 Uhr/Magentasport und ServusTV).