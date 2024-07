Tour de France „Von einem anderen Planeten“: Pogacar jagt Cavendish-Rekord

In diesem Jahr könnten die Bergankünfte der Etappen 15, 19 und 20 dazukommen, auch ein Sieg im sehr profilierten Abschlusszeitfahren ist alles andere als ausgeschlossen. Eine Bestmarke stellte er bereits am Samstag ein. Nur Marco Pantani gewann wie Pogacar vier Bergankünfte der höchsten Kategorie. Passend, denn er will in diesem Jahr in die Fußstapfen des Italieners treten, der 1998 als bisher letzter Profi das Double aus Giro und Tour feierte.