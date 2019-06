Giro d'Italia : Vom Bauernsohn zum Triumphator: Carapaz lässt Ecuador feiern

Verona Völlig ausgepumpt, aber überglücklich rollte Richard Carapaz über den rosa Teppich in die ehrwürdige Arena von Verona und riss den Arm in die Höhe.

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das sind einzigartige Gefühle. Für mich ist das der größte Triumph, den ich in meinem Leben erreichen kann“, sagte Carapaz mit Tränen in den Augen: „Es ist ein Traum, es ist aber auch der Lohn für die harte Arbeit.“

Die 102. Italien-Rundfahrt hat auf der dreiwöchigen Reise von Bologna nach Verona einige neue Gesichter hervorgebracht, wie auch das von Pascal Ackermann. Der Giro-Debütant aus der Pfalz raste mit zwei Etappensiegen in den Kreis der Weltklasse-Sprinter und gewann als erster Deutscher die Punktewertung. „Es war ein weiter Weg bis hierher. Es ist befreiend, dass ich hier angekommen bin“, sagte Ackermann der Deutschen Presse-Agentur. Von „besonderen Momenten“ sprach der 25-Jährige, der auf seine erste Teilnahme an der Tour de France aber noch warten muss.

Im Mittelpunkt stand aber Carapaz, der in seiner Heimat einen Radsport-Boom ausgelöst hat. Auf dem Marktplatz im heimischen Tulcan versammelten sich auf den letzten Etappen früh morgens bereits die Landsleute vor einem großen Bildschirm, um das historische Ereignis zu verfolgen. Die „Lokomotive von Carchi“, so der Spitzname des 62 Kilogramm leichten Kletterers hat alle verblüfft. Es ist die Geschichte eines Jungen aus einem Bergdorf in 3000 Metern Höhe, der sich auf dem Hof der Eltern um die Kühe kümmern musste und in seiner Freizeit begeistert Videos des einstigen Tour-Siegers Marco Pantani schaute.