Weltcup in Antholz Voigt im letzten Rennen vor Biathlon-WM Vierte

Voigt hatte am Samstag gemeinsam mit Justus Strelow noch den Single-Mixed-Wettbewerb gewonnen. Auch am Tag danach zeigte sie sich sicher und traf alle 20 Schüsse. In der Loipe konnte Voigt allerdings nicht ganz mit der Spitze mithalten. Die nachgerückte Sophia Schneider (2) schaffte es auf Platz 16.