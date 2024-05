Eishockey Vizeweltmeister reist mit „gutem Gefühl“ nach Ostrava

In der drittgrößten Stadt Tschechiens wird der Vizeweltmeister in der Gruppe B Ende der WOche zum Auftakt gegen die Slowakei antreten. „Die letzte WM ist vorbei, die Vorbereitung ist vorbei. Am Freitag freuen wir uns jetzt auf das erste Spiel bei dieser WM“, erklärte Kapitän Moritz Müller.