Europa League : VfL Wolfsburg freut sich auf die K.o.-Runde

Die Wolfsburger Spieler feiern nach Abpfiff mit den Fans den Sieg. Foto: Swen Pförtner/dpa.

Lwiw Borussia Mönchengladbach ist noch nicht durch, Eintracht Frankfurt muss auch noch zittern - nur der VfL Wolfsburg hat von den drei deutschen Clubs vorzeitig die Gruppenphase der Europa League überstanden. Das „Wie“ war den „Wölfen“ in der Ukraine egal.

Vielleicht klappt es ja jetzt im Februar mit einem großen, namhaften Gegner. Manchester United statt PFK Olexandrija. Oder FC Sevilla statt KAA Gent. Der VfL Wolfsburg hat jedenfalls seine „Hausaufgaben erledigt“, wie es sein Trainer Oliver Glasner formulierte.

Durch einen 1:0 (1:0)-Sieg in der Ukraine hat sich der VfL als erster Fußball-Bundesligist vorzeitig für die K.o.-Runde der Europa League qualifiziert. Die beginnt am 20. und 27. Februar mit einer Zwischenrunde. Die zwölf Gruppensieger sowie die vier besten Drittplatzierten aus der Champions League bekommen dann einen der zwölf Gruppenzweiten oder einen von vier weiteren „Absteigern“ aus der „Königsklasse“ zugelost.

„Wir sind sehr glücklich“, sagte VfL-Kapitän Josuha Guilavogui. „Unser Ziel war die K.o.-Runde - das haben wir geschafft. Es ist egal, wie wir gewonnen haben. Wir sind nicht Bayern München und können jedes Spiel 4:0 gewinnen.“

Entscheidend für den Sieg gegen Olexandrija war wieder einmal ein Treffer von Torjäger Wout Weghorst, der diesmal in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter traf (45.+1). Der Wolfsburger Auftritt in der EM-Arena von Lwiw war ein Spiegelbild der gesamten bisherigen Gruppenphase, weil der VfL lange Zeit alles im Griff hatte und den Gegner dann in der zweiten Halbzeit wieder aufkommen ließ.

Auch das Weiterkommen in dieser Gruppe I stand nach einem erfolgreichen Auftakt und den beiden Rückschlägen gegen den belgischen Spitzenreiter Gent zwischenzeitlich in Frage. Am Ende erreichten die „Wölfe“ ihr Ziel aber schon vor dem letzten Gruppenspiel am 12. Dezember gegen AS Saint-Etienne.