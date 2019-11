2. Liga : VfB gewinnt Derby - Keller holt Debüt-Punkt mit dem FCN

Düsseldorf Die Top-Favoriten Hamburg und Stuttgart sind im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga am 14. Spieltag die großen Gewinner. Arminia Bielefeld verliert die Tabellenführung. Nürnbergs Trainer Jens Keller kommt beim Debüt zu einem Auswärts-Unentschieden im Derby.

Freude beim Hamburger SV über die zurückeroberte Tabellenführung, kein Gram bei Arminia Bielefeld über deren Verlust, großer Derby-Jubel beim VfB Stuttgart: Das Spitzen-Trio der 2. Fußball-Bundesliga erlebte am 14. Spieltag höchst unterschiedliche Emotionen.

Und hat in Überraschungs-Team Erzgebirge Aue einen überraschenden Verfolger im Nacken. Das Debüt von Trainer Jens Keller mit dem 1. FC Nürnberg endete an dessen 49. Geburtstag derweil mit einem 0:0 im Franken-Derby bei der SpVgg Greuther Fürth. Kenan Kocak, neuer Trainer von Mitabsteiger Hannover 96, gibt seinen Einstand am Montag gegen Darmstadt 98. Die Niedersachsen rutschten vorerst auf den Abstiegs-Relegationsplatz ab, Nürnberg ist mit einem Punkt mehr 14. „Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir den Sieg verdient gehabt. Aber unterm Strich stehen Freude und Zufriedenheit“, sagte Keller.