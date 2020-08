Nach Schlüsselbeinbruch : Verletzter Radprofi Schachmann zweifelt an seinem Tour-Start

Verletzter Radprofi Schachmann zweifelt an seinem Tour-Start

Maximilian Schachmann hat die Teilnahme an der Tour de France schon so gut wie abgeschrieben. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin Radprofi Maximilian Schachmann hat nach seinem Schlüsselbeinbruch große Zweifel an seiner Teilnahme an der Tour de France.

Der deutsche Straßenmeister vom Team Bora-hansgrohe war am Samstag bei der Lombardei-Rundfahrt kurz vor dem Ziel mit einem Auto kollidiert und hatte sich bei dem Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Die Verletzung wird derzeit konservativ behandelt. Ob doch noch eine Operation notwendig ist, soll nach weiteren Untersuchungen entschieden werden.

„Man muss einfach sehen, wie sich das Schmerzlevel entwickelt. Kann ich ohne Einschränkungen das Rad steuern und kann ich durch ein Schlagloch fahren ohne zu schreien oder habe ich schon riesige Schmerzen, wenn ich nach der Trinkflasche greife“, sagte Schachmann. Die Frankreich-Rundfahrt beginnt wegen der Corona-Krise in diesem Jahr am 29. August in Nizza.