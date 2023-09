American Football Verletzter NFL-Star Rodgers deutet Comeback-Willen an

Drei Tage nach seinem Achillessehnenriss im ersten Spiel für sein neues Team New York Jets schrieb der 39-Jährige auf Instagram: „Ich bin am Boden zerstört und mache gerade alle Emotionen durch.“ Rodgers bedankte sich für die vielen Nachrichten und die Unterstützung der vergangenen Tage. Außerdem signalisierte er, nicht aufgeben zu wollen: „Die Nacht ist am dunkelsten vor dem Morgengrauen. Und ich werde erneut wieder aufstehen.“