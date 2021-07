Tour de France : Van der Poel baut Vorsprung aus - Roglic schwächelt

Le Creusot Schon vor den ersten Berg-Etappen der Tour musste der Vorjahreszweite Primoz Roglic einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Für Spitzenreiter Mathieu van der Poel könnte es dagegen nicht besser laufen.

Vor den ersten Prüfungen in den Bergen hatte sich das Peloton darauf eingestellt, dass die Stunde der Ausreißer in der Bourgogne schlagen soll. Direkt nach dem Start folgten die Attacken, van der Poel, van Aert und Julian Alaphilippe fanden sich in einer Ausreißergruppe wieder. Das war dem UAE-Team von Pogacar zu riskant, zumal Alaphilippe auch in den Bergen über solide Kletterqualitäten verfügt. Der Weltmeister wurde eingeholt, eine weitere fast 30 Fahrer umfassende Gruppe mit van der Poel, van Aert und Mark Cavendish bildete sich nach gut 45 Rennminuten.