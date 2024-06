Golf US Open: Kaymer und Jäger mit starkem Auftakt

Kaymer spielte bei seiner Rückkehr auf den Golfplatz Pinehurst No.2 gutes Golf. Der 39 Jahre alte Profi aus Mettmann hatte dort 2014 als bisher einziger deutscher Golfer die US Open gewonnen und sich damit den zweiten Major-Titel seiner Karriere gesichert. Der US-Open-Triumph sollte aber Kaymers bislang letzter Einzel-Titel bleiben. 2022 schloss sich der Rheinländer der umstrittenen und von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour an. Auch Jäger überzeugte am ersten Tag der US Open. Der 35 Jahre alte Münchner, der in den USA lebt, wahrte mit einer 70er-Runde seine Außenseiterchance auf den Titel.