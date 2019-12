Starkes Comeback : US-Golf-Team gewinnt dank Woods 13. Presidents Cup

Melbourne Golf-Superstar Tiger Woods hat als Kapitän und Spieler das Team der USA im Presidents Cup zum achten Sieg in Serie geführt.

Die Auswahl des 15-maligen Major-Siegers setzte sich nach einem starken Schlusstag beim Duell der besten zwölf Golfer aus den USA gegen eine Welt-Auswahl im australischen Melbourne am Sonntag mit 16:14 Punkten durch und triumphierte bei der 13. Austragung des Mannschaftswettbewerbes insgesamt zum zehnten Mal.

Vor den abschließenden Einzelduellen hatten die USA nach drei Tagen noch mit 8:10 Punkten hinten gelegen. Doch angeführt vom 43-jährigen Woods, der an den vier Tagen alle seine drei Matches gewann, gelang den favorisierten Amerikanern im Royal Melbourne Golf Club noch das Comeback. Woods ist nun mit 27 Match-Siegen der erfolgreichste Spieler in der Geschichte des Team-Wettbewerbs. Mit acht Punkten in den abschließenden Einzelduellen stellte das US-Team zudem den eigenen Rekord vom ersten Presidents Cup von vor 25 Jahren ein.