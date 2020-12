Fragenzeichen wegen Corona : Unter Vorbehalt: Geiger für Vierschanzentournee nominiert

Oberstdorf Skiflug-Weltmeister Karl Geiger soll bei der Tournee dabei sein - offen ist aber noch, wann er einsteigen kann. Andere Routiniers müssen sich in Oberstdorf und Garmisch sportlich bewähren.

„Karl ist seit dem positiven Test symptomfrei. Er ist hoch motiviert und hat sich während der Quarantäne fit gehalten und trainiert“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Eine finale Entscheidung könnte am Sonntag anstehen. Will der Allgäuer eine Chance auf den Tournee-Gesamtsieg haben, müsste er spätestens am Montag (17.30 Uhr/ZDF und Eurosport) bei der Qualifikation für das erste Springen in Oberstdorf dabei sein. Geiger hatte sich zuletzt etwas defensiver geäußert. Er richtete an die Kollegen aus, dass „wir uns hoffentlich bei der Tournee oder baldmöglichst wiedersehen“.