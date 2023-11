Tennis-ATP-Finals Unter dem Radar: Zverev fühlt sich als Außenseiter wohl

Das sind die sportlichen Themen in Turin. Zverev interessiert da nur am Rande, zumal er in den vergangenen Wochen seit seinem zweiten Titel in diesem Jahr im chinesischen Chengdu nur noch durchschnittliche Leistungen gezeigt hat. Auch, weil er nicht ganz fit war. Der „Bild am Sonntag“ erzählte er nun, dass er Probleme mit der Lunge gehabt habe und noch bis Mitte Dezember Medikamente nehmen müsse.