Folgen der Pandemie : Unangenehmer Gegenspieler: Corona bestimmt weiter den Sport

Berlin Die Corona-Zahlen steigen wieder - trotz Impfungen. Vor allem für Hallen-Sportarten wie Handball, Eishockey oder Basketball könnte der Anstieg der Ansteckungen noch erhebliche Folgen haben.

„Ich würde 2G, wahrscheinlich am besten noch ergänzt durch einen aktuellen Test vorziehen, um die Teilnahme an Massenveranstaltungen sicherer zu gestalten“, schlug beispielsweise Professor Max Geraedts vom Institut für Versorgungsforschung und Klinische Epidemiologie der Universität in Marburg vor.

Besonders angespannt ist die Lage aktuell in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Bei Red Bull München und der Düsseldorfer EG waren zahlreiche Corona-Fälle aufgetreten. Dies führte zu etlichen Spielverlegungen. „Wir besprechen sowohl intern mit unseren Beratern als auch mit den 15 Clubs alle Optionen schnellstmöglich. Dass nun durchgeimpfte Spieler, teilweise sogar trotz negativer Tests, von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, ist eine neue Situation“, hieß es in einer Stellungnahme der DEL am Donnerstag.