Nach Doping-Geständnis Ullrich im Rampenlicht: „Lebensrucksack leichter geworden“

Vor der Reise in die Toskana - die Tour startet am Samstag im italienischen Florenz - musste Ullrich aber erst noch mit der Vergangenheit aufräumen. In seinem am Dienstag erschienen Buch „Himmel, Hölle und zurück ins Leben“ gibt der Rostocker tiefe Einblicke preis, nachdem er im November in einer Dokumentation bereits seine Doping-Zeit aufgearbeitet hatte. „Der Lebensrucksack ist leichter geworden“, sagt Ullrich, der einräumt, dass er bei seinen Lebenskrisen „richtig, richtig tief gefallen“ ist. Daraus habe er gelernt. „Das holt mich nicht mehr ein“, so der frühere Radstar. Deshalb sei er sich sicher, dass er „nicht mehr die Extreme brauche“, die er früher gesucht habe.