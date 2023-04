Sportpolitik Ukraine-Widerstand gegen Russlands Sport-Rückkehr

Bei einem Boykott internationaler Wettkämpfe sei den ukrainischen Sportlern auch die Chance genommen, auf großer Bühne auf ihre Lage aufmerksam zu machen. „Wir wären wie in einem Versteck, so als hätten wir aufgegeben“, sagte Heraskewitsch. Er selbst hatte bei den Winterspielen in Peking im Vorjahr kurz vor Russlands Angriff auf sein Land einen Zettel mit der Aufschrift „No war in Ukraine“ (Kein Krieg in der Ukraine) in die Kamera gehalten.