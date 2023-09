American Football Überraschung zum NFL-Saisonstart: Lions bezwingen Chiefs

„Es hat Spaß gemacht. Am Ende des Tages haben wir als Team zusammengespielt, was am meisten gezählt hat“, sagte St. Brown. In der Vergangenheit sei es für die Lions oft schwer gewesen, enge Begegnungen zu gewinnen. „Jetzt gehen wir in die Spiele und haben das Gefühl, wir können nicht verlieren“, sagte er und ergänzte: „Selbst wenn wir hinten liegen, haben wir das Gefühl, dass wir zurückkommen können.“