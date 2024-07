Tennis-Aus für Nummer eins Überraschung in Wimbledon: Swiatek ausgeschieden

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist in Wimbledon in der dritten Runde überraschend ausgeschieden. Die fünfmalige Grand-Slam-Turniersiegerin musste sich beim bedeutendsten Rasen-Tennisturnier der Welt in London unerwartet der Kasachin Julia Putinzewa 6:3, 1:6, 2:6 geschlagen geben.