Weltcup in Ruka : Überraschung in Finnland: Langläuferin Hennig wird Dritte

Überraschung in Finnland: Langläuferin Hennig wird Dritte

Weltcup in Ruka

Langläuferin Katharina Hennig wurde in Ruka starke Dritte. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Ruka Die deutsche Langläuferin Katharina Hennig hat im finnischen Ruka für eine Überraschung gesorgt.

Über die zehn Kilometer in der klassischen Technik belegte die 25 Jahre alte Oberwiesenthalerin den dritten Platz und musste sich nur Frida Karlsson (Schweden) und Therese Johaug (Norwegen) geschlagen geben. Auf die sonst über die Langstrecke so dominante Johaug fehlten Hennig in ihrer Lieblingsdisziplin nur 1,5 Sekunden. Teamkollegin Victoria Carl kam auf den elften Platz.