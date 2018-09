später lesen Grand-Slam-Turnier Überraschendes Aus für Federer bei US Open gegen Millman FOTO: Jason Decrow FOTO: Jason Decrow Teilen

Mit dem überraschenden Achtelfinal-Aus für Roger Federer ist bei den US Open in New York der erste Titel-Favorit gescheitert. Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste aus der Schweiz unterlag im Achtelfinale in New York dem australischen Außenseiter John Millman. Von Robert Semmler, dpa