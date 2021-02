Titelkämpfe in Oberstdorf : TV-Bilder und Medaillenchancen: Fragen und Antworten zur WM

Das Großereignis der Skispringer, Langläufer und Nordischen Kombinierer in Oberstdorf findet ohne Stadionzuschauer statt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Oberstdorf Auf geht's! Mit den ersten Qualifikationen im Langlauf und bei den Skispringerinnen beginnt in Oberstdorf die Heim-WM der nordischen Skisportler. Wie sind die Bedingungen im Allgäu, und wo kann man die WM im Fernsehen verfolgen?

Weiterleiten Drucken Von Thomas Eßer und Patrick Reichardt, dpa

Am heutigen Mittwoch wird die Nordische Ski-WM in Oberstdorf offiziell eröffnet. Coronabedingt findet das Großereignis der Skispringer, Langläufer und Nordischen Kombinierer ohne Stadionzuschauer statt.

Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen zum Event im Allgäu.

WIE SIND DIE BEDINGUNGEN VOR ORT?

Die Straßen sind fast leer, einige wenige Häuser sind immerhin mit Fahnen geschmückt: Von einem großen Wintersportfest ist in Oberstdorf auf den ersten Blick nur wenig zu sehen und zu spüren. Für alle Beteiligten sind regelmäßige Corona-Tests Pflicht. Sportlich macht das warme und sonnige Wetter die Präparation der Langlaufstrecke zu einer Herausforderung. Als Konsequenz wurden am Dienstag die ersten Rennen bereits früher in den Morgen verlegt, wenn es noch kühler ist.

WIE STEHEN DIE MEDAILLENCHANCEN DER DEUTSCHEN?

An die Medaillenbilanz der vergangenen Weltmeisterschaft werden die Athleten des Deutschen Skiverbands (DSV) wohl kaum herankommen. 2019 holten die deutschen Sportler in Seefeld sechsmal Gold und dreimal Silber. Vor allem die Skispringerinnen und Skispringer, die damals sechs Medaillen gewannen, sind in diesem Jahr nicht so stark einzuschätzen. Im Langlauf hält selbst Teamchef Peter Schlickenrieder Edelmetall für unrealistisch. Die Nordischen Kombinierer können sich als starke Mannschaft dagegen einiges ausrechnen.

WER SIND DIE INTERNATIONALEN TOPSTARS?

Bei den Skispringern wurde der Norweger Halvor Egner Granerud in dieser Saison quasi aus dem Nichts zum überragenden Mann. Im Gesamtweltcup führt der WM-Topfavorit klar vor Markus Eisenbichler. Bei den Kombinierern ist Graneruds Landsmann Jarl Magnus Riiber in den Einzelrennen der Mann, den es zu schlagen gilt. Im Langlauf darf man auf die erfahrene Therese Johaug gespannt sein. Die 32-Jährige gewann in Seefeld dreimal Gold. In diesem Winter ließ sie einige internationale Wettkämpfe aus Sorgen vor dem Coronavirus aus. Bei den Männern dominiert Alexander Bolschunow aus Russland, er ist auch im Allgäu großer Anwärter auf einen Platz ganz oben auf dem Podest.

WO KANN MAN DIE WM IM FERNSEHEN VERFOLGEN?

Die 24 Wettbewerbe werden live bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sowie bei Eurosport übertragen. ARD und ZDF teilen sich die WM-Übertragung wochenweise auf. Von Donnerstag bis Sonntag überträgt die ARD die ersten Entscheidungen der Titelkämpfe. Nach dem Ruhetag am Montag steigt das ZDF für die zweite Woche ein. Als Experten sind unter anderen Sven Hannawald (ARD), Toni Innauer (ZDF) und der frühere Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster (Eurosport) dabei. Die Eröffnungsfeier am Mittwoch, bei der auch die Sportler nicht im Skisprung-Stadion am Schattenberg sein dürfen, wird auf BR24 im Livestream gezeigt.