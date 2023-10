Tennis Turnierdirektor: Nadal schlägt bei Australian Open auf

Das verkündete zumindest Turnierdirektor Craig Tiley in „The Today Show“ des Senders Nine. „Wir können hier exklusiv verraten, dass Rafa zurückkommt“, sagte Tiley: „Er war die meiste Zeit des Jahres weg und in den Gesprächen mit ihm in den vergangenen Tagen hat er bestätigt, dass er zurück sein wird, worüber wir uns sehr freuen. Das ist großartig.“