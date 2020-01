Vierschanzentournee : Tückischer Bergisel: Wo Träume platzten - und wahr wurden

Will auch in Innsbruck wieder jubeln: Karl Geiger. Foto: Daniel Karmann/dpa.

Innsbruck Der Bergisel in Innsbruck ist eine Art Mythos. Jahr für Jahr mussten die deutschen Skispringer hier ganz bittere Niederlagen hinnehmen. Bis sie an einem herrlich sonnigen Februar-Wochenende die Konkurrenz bei der WM düpierten.

Kaum eine Skisprung-Anlage in Europa ist so bekannt und berüchtigt wie die Bergisel-Schanze in Innsbruck.