Olympia : Trotz Schwächen und Eklats: DOSB sieht Tokio als Erfolg

Tokio An die Gold-Bilanz von Rio wird das deutsche Team in Tokio nicht anknüpfen können. Auch Eklats um Offizielle trüben die Bilanz. Und doch schwärmt die Delegationsleitung.

Trotz so mancher zerplatzter Gold-Hoffnung sieht die Spitze des deutschen Olympia-Teams die heikle Tokio-Mission als Erfolg.

„Großartige sportliche Botschafter“ seien die 432 Athletinnen und Athleten gewesen, versicherte Verbandschef Alfons Hörmann bei der Abschluss-Fragestunde des Deutschen Olympischen Sportbunds. „In der Vertretung ihres Landes sind sie ihrer besonderen Verantwortung gerecht geworden“, fügte der scheidende DOSB-Präsident hinzu. Vor allem Erleichterung schwang in diesen Worten mit, nachdem sich die größten Corona-Ängste vor den Spielen in Japan nicht bewahrheitet hatten.

Wie erhofft, sei Olympia trotz der stetig steigenden Infektionszahlen in der Gastgeber-Stadt „kein Superspreader-Ereignis geworden“, betonte Hörmann. Dies bezeichnete der 60-Jährige als „wichtiges Signal an die Weltgemeinschaft, dass internationale Begegnungen möglich sind“. Die gesamte deutsche Mannschaft wieder gesund in die Heimat zurückzubringen, sei „ein wichtiger und wesentlicher Teilerfolg“, bekräftigte der DOSB-Chef.