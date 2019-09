Radsport-WM : Trotz Problemen nach Sturz: Martin im Zeitfahren am Start

Tony Martin geht trotz anhaltender Probleme in seiner Spezialdisziplin, dem Zeitfahren, an den Start. Foto: Expa/Reinhard Eisenbauer/APA.

Harrogate Rekordweltmeister Tony Martin wird trotz seiner Probleme im Zuge der Sturzverletzungen bei der Spanien-Rundfahrt am Mittwoch am WM-Einzelzeitfahren im englischen Harrogate teilnehmen.

„Wenn ich nicht krank werde, bin ich am Mittwoch am Start“, sagte der 34-Jährige. Martin hatte zum Auftakt mit der Mannschaft Silber im Mixed-Teamzeitfahren gewonnen, allerdings präsentierte er sich noch nicht in Bestform. So musste er wenige Kilometer vor der Übergabe seine Teamkollegen ziehen lassen.